Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı
Survivor 2026 All Star kadrosu şekillenmeye başladı. Bayhan Gürhan'ın ardından ünlü sanatçı Keremcem'in de yarışmaya katılacağı açıklandı. Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu" ifadelerini kullandı.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak yeni bir ismi daha duyurdu. Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın ardından, ünlü sanatçı Keremcem de bu sezonun yarışmacıları arasına katıldı.

Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum."

Yeni sezonun Dominik Cumhuriyeti'nde çekileceği daha önce açıklanmıştı. All Star konseptiyle ekranlara gelecek olan yarışma, geçmiş sezonlarda unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan isimleri yeniden bir araya getirecek.

Böylece Survivor 2026 kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk iki isim Bayhan Gürhan ve Keremcem oldu. Yarışmanın diğer sürpriz isimlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

