Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak
Survivor 2026 All Star kadrosu büyümeye devam ederken Acun Ilıcalı, milli voleybolcu Meryem Boz'un Ünlüler takımına katıldığını duyurdu. Kariyerindeki başarılarıyla tanınan Boz'un, parkurlardaki performansıyla yarışmaya damga vurması bekleniyor.
- Meryem Boz, Survivor 2026 All Star yarışmasında Ünlüler takımında yer alacak.
- Meryem Boz, milli voleybolcudur.
- Acun Ilıcalı, Meryem Boz'un katılımını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Survivor 2026 All Star kadrosu genişlemeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, altıncı yarışmacı olarak milli voleybolcu Meryem Boz'un Ünlüler takımında yer alacağını duyurdu. Başarılı sporcu, güçlü parkur performansıyla yarışmaya damga vurması beklenen isimler arasında gösteriliyor.
ALL STAR KADROSU GÜÇLENİYOR
Survivor 2026 All Star için hazırlıklar sürerken kadroya yeni bir isim daha dahil oldu. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat'ın açıklandığı Ünlüler takımına bu kez milli voleybolcu Meryem Boz katıldı. Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Boz'un yarışmada yer alacağını duyurdu.
MİLLİ YILDIZ SURVIVOR PARKURLARINA HAZIR
Türk voleybolunun enerjisiyle tanınan, milli formayla uluslararası turnuvalarda Türkiye'ye madalyalar kazandıran Meryem Boz, bu kez sportif başarısını Survivor parkurlarına taşımaya hazırlanıyor.
SURVIVOR 2026'DA HEYECAN ARTIYOR
Boz'un kadroya dahil olması, Survivor 2026 Ünlüler – All Star takımını daha da iddialı bir hale getirdi. Yarışma için geri sayım devam ederken, sporcu ağırlıklı kadronun parkurlarda yüksek rekabet yaratması bekleniyor.