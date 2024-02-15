Açtığı canlı yayında Tarkan'a küfürler savuran Serdar Ortaç özür diledi

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve sahnelerinden kalan zamanını sosyal medyada yayınlar açarak geçiren Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak küfürler savurdu. Dün akşam görüntülenen şarkıcı, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.

"O KADAR İLACIN ÜZERİNE ÇOK İÇTİM"

Dün akşam Gazete Magazin'in sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, küfürler savurduğu video için "Ne dedim? Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım. Ne yapayım ağabey? O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Tarkan'dan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

YARDIMCISI KÜFÜRLERİ DUYUNCA YAYINI KAPATTI

TikTok'ta yayın açan ve alkolün etkisinden dolayı konuşmakta zorluk çeken Ortaç, "Sen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha adam bul bu ülkeye ben ömür boyu susacağım" Yayına aldığı kadının "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Ya s... Tarkan'ı ya" karşılığını verdi. Siyasetle ilgili konuşan Ortaç'ın yayında art arda küfürler ettiğini duyan evdeki kadın yardımcısı ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın çalışan apar topar yayını kapattı.