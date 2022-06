Acı Gerçeği Bu Sözlerle İtiraf Etti!

1992 yapımı "Temel İçgüdü" filminde canlandırdığı karakter ile bir döneme damgasını vuran oyuncu Sharon Stone (64), hayatı boyunca dokuz kez düşük yaptığını açıkladı.

"9 KEZ DÜŞÜK YAPTIM"

Konuyla ilgili konuşan Sharon Stone, "Biz kadınların bu tür yas süreçlerini ve kayıpları konuşacağımız bir ortam yok. Ben dokuz çocuğumu düşük ile kaybettim." ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZLIK HİSSİ OLUYOR"

Ünlü oyuncu, "Bu küçük bir şey değil. Fiziksel ve duygusal olarak yalnız göğüs germemiz gereken bir şeymiş gibi hissettiriliyoruz ve bunda da bir başarısızlık hissi oluyor." dedi.

Üç çocuk evlat edinen Stone, "Quinn Kelly", "Laird Vonne" ve "Roan Joseph"ı büyütmüştü.

SHARON STONE KİMDİR?

Sharon Vonne Stone (10 Mart 1958 doğumlu) Amerikalı aktris, yapımcı ve eski mankendir. Film ve televizyonda öncelikle femme fatale kadınları ve gizemli kadınları oynamasıyla tanındı ve 1990'ların en popüler seks sembollerinden biri haline geldi. Primetime Emmy Ödülü ve Altın Küre Ödülü de dahil olmak üzere çeşitli ödüller aldı. Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 1995'te Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız aldı ve 2005'te Fransa'da Sanat ve Edebiyat Düzeni Görevlisi seçildi.

Televizyon reklamlarında ve basılı reklamlarda modellik yapan Stone'un ilk filmi Woody Allen 'ın dram Stardust Memories (1980) idi. ve ekstra içinde oynamıştı. Diyaloğu olan ilk filmi Wes Craven' ın korku filmi Deadly Blessing (1981) idi. Paul Verhoeven'ın bilimkurgu aksiyon filmi Total Recall'daki (1990) rolüyle tanınmaya başladı. Ardından başka bir Verhoeven filminde, erotik gerilim Temel İçgüdü'de (1992) Catherine Tramell'i canlandırdığında uluslararası alanda tanınırlık kazandı. Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında ilk Altın Küre Ödülü adaylığını aldı.

Stone'un Martin Scorsese'nin destansı suç draması Casino'da (1995) gösterdiği performans, ona kariyerinin en iyi eleştirilerini, Altın Küre'yi ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığını kazandırdı. Diğer önemli filmleri arasında Sliver (1993), The Specialist (1994), The Quick and the Dead (1995), Sphere (1998), The Mighty (1998), The Muse (1999), Catwoman (2004), Broken Flowers ( 2005), Alpha Dog (2006), Bobby (2006), Lovelace (2013), Fading Jigolo (2013), The Disaster Artist (2017), Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese'den Bob Dylan Story (2019) ve The Laundromat (2019) yer alır.

Televizyonda Stone, ABC mini dizisi War and Remembrance (1987), HBO televizyon filmi If These Walls Could Talk 2 (2000), Steven Soderbergh 's Mosaic (2017) ve Ryan Murphy gibi yapımlarda başrol ve yardımcı roller üstlendi. Ratched (2020). The Practice (2004) ve Law & Order: Special Victims Unit (2010) dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı ve birincisi için Drama Dizisinde En İyi Konuk Kadın Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü kazandı.

