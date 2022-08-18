ABD'li şarkıcı Türkçe şarkıları pek sevdi! Bir video daha geldi

ABD'li müzisyen Jksola sosyal medya hesabından Türk sanatçıların şarkıları eşliğinde dans etmeye devam ediyor. İlk videosu 5 milyondan fazla izlenen şarkıcı bu kez Aydın Aydın'ın şarkısıyla dans etti.

ABD'li müzisyen Jksola, Ankaralı Namık ve Ümit Besen'den sonra bu kez de Aydın Aydın'ın şarkısı ile dans etti. Kızıyla birlikte Türk şarkıları eşliğinde dans eden Jksola'nın videoları milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Öte yandan videoya kısa sürede yorum ve beğeni geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Türklerden gelen etkileşim madenini keşfetmiş" ifadesi yer aldı.