Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu, tatil için bulunduğu Miami'de 24 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. Genç yaşta gelen ölüm haberi cemiyet hayatını yasa boğarken, Defne'nin cenazesi dün Türkiye'ye getirildi.

CAMİDE TÖREN, ULUS'TA DEFİN

Defne Akçakayalıoğlu için dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Törenin ardından genç kız, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AĞRILARI İÇİN AĞIR İLAÇ KULLANIYORDU

Miami'deki evinde ölü bulunan Defne Akçakayalıoğlu'nun, yaklaşık iki yıldır golf sporunun yol açtığı belindeki stres kırığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre artan ağrılar nedeniyle New York'ta bir doktora başvuran Defne'ye yakın zamanda ameliyat önerildi. Ancak Chicago Üniversitesi öğrencisi olan ve bir aydır Miami'de staj yapan genç kız, ameliyatını erteleyerek eğitimine devam etti.

Doktorunun verdiği güçlü ilaçların yanı sıra, uyku sorunu yaşadığı gece uyku hapı da aldığı aktarıldı. Defne'nin bu nedenle hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

CEMİYET DÜNYASINDA DERİN YASA

Henüz 19 yaşında aramızdan ayrılan Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümü, ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra cemiyet dünyasında da derin üzüntü yarattı.