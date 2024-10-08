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90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor

90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
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90'lı yıllarda çocuk yaşta şöhrete kavuşan Halil İbrahim Küçük, İbrahim Tatlıses'in Urfa konserinde sahneye çıkarak yeniden dikkatleri üzerine çekti. Eski popülerliğini koruyan ve şu an 40 yaşında olan Küçük İbo kendisine çok farklı bir kariyer planı belirledi. İşte haberimizin detayları...

1990'lı yılların çocuk yıldızlarından biri olan Halil İbrahim Küçük, nam-ı diğer Küçük İbo, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

12 yaşında çıkardığı albümle büyük bir çıkış yakalayan ve İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo'nın Hülya Avşar'la verdiği poz hafızalardan silinmiyor.

90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor

BİR DÖNEMİN POPÜLER İSİMLERİ ARASINDAYDI

90'lı yılların sonlarına doğru ünlü çocuk şarkıcılardan biri olan Küçük İbo, adının verildiği dizi ve filmlerle de dönemin parlayan yıldızlarından biri olmuştu. Yanık sesiyle İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo, geçmişteki popülerliğini şu anda yakalayamasa da, onu hatırlayan birçok hayranı bulunuyor.

'KÜÇÜK YAŞTA ŞÖHRET OLMAM HATAYDI'

Uzun yılların ardından kariyeri hakkında konuşan Küçük İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" dedi.

Şu an Nişantaşı'nda bir künefe salonu işleten Küçük İbo, müziğe daha az yoğunlaştığını belirtti. "Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum" diye konuşan şarkıcı, daha sakin bir yaşam sürdüğünün altının çizdi.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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