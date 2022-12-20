9'ncu Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu

2022'nin son etkinliğinde Altın Palmiyeler sahiplerini buldu. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Golden Palm Awards ödül gecesinde iş, sanat, televizyon, dizi ve sinema dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Gecede çok sayıda isim ödülünü aldı.

2022 yılının bitmesin sayılı günler kala Altın Palmiyeler sahiplerini buldu. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Golden Palm Awards ödül gecesinde iş, sanat, televizyon, dizi ve sinema dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Etkinliğin sunuculuğunu ise Ece Erken ve Mehmet Çelik yaptı. Gecede düzenlenen Arslantepe Defilesi izleyenler tarafından ilgiyle izlendi.

HABERLER.COM'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Altın Palmiye Ödülleri'nde Türkiye'nin en büyük haber portalı olan Haberler.com'a da basın camiasındaki çalışmalarından dolayı plaket verildi.

BANU ALKAN VE MEHMET ALİ ERBİL'E ONUR ÖDÜLÜ

Yıllarını sinema ve şov dünyasına adayan iki isim, Altın Palmiye Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Mehmet Ali Erbil ve Banu Alkan ödüllerini almak için sahneye geldiğinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Ünlü rap şarkısı Sefo, Isabelle ile yılın rap şarkısı ödülünün sahibi oldu.

TÜRK DÜNYASINDAN ÖNEMLİ MİSAFİR

Gecenin önemli konuklarından biri de Aygerim Uzembayeva oldu. Uzembayeva, Türk-Kazakistan Kültür Elçisi unvanının sahibi oldu. Kazakistanlı genç model, gecede büyük ilgi gördü.

ÇAKALLARLA DANS EKİBİ DE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Gecede ödüle layık görülenler arasında Çakallarla Dans ekibinden iki isim de vardı. Hakan Bilgin ve Didem Balçın, ödüllerini aldı.

MÜSLÜM BABA ANILDI

Düşer aklıma isimli Müslüm Gürses şarkısıyla milyonların sevgilisi olan Semicenk, yılın Alternatif Arabesk Müzik Sanatçısı unvanını kazandı. Bu vesile ile Müslüm Gürses, özel bir video ile anıldı. Gürses, anma sonrası uzun süre ayakta alkışlandı.