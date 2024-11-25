9 kilo veren şarkıcı Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı

Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. Zayıfladıktan sonra sahneye de iddialı seçimler yaparak çıkan Zara derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

KİLO VERME SIRRI

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair ipuçları vermişti: Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti. Ayrıca, ev yemeklerine ve sebze ağırlıklı bir diyete odaklandığını da ifade etmişti. Zara, porsiyonlarının oldukça küçük olduğunu, bunun da sağlıklı kilo verme sürecine yardımcı olduğunu eklemişti.

İşte şarkıcı Zara'nın iddialı sahne kıyafeti;