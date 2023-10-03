8 yıl sunduğu programdan kovuldu mu? Bircan Bali son noktayı koydu: Karşılıklı konuşup ağlayarak ayrıldım

8 yıldır Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, yeni sezona 1 hafta kala ani bir kararla kanaldan ayrıldı. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Bali, kovulduğu yönündeki iddiasını yalanlayarak karşılıklı konuşarak ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

"KARŞILIKLI SÖZLEŞMEMİ YIRTARAK AĞLAYARAK AYRILDIM"

Kalaycıoğlu'nun "Yayın dönemine 1 hafta kala ayrılmış olman çok zamansız değil miydi?" sorusu üzerine konuşan Bircan Bali, "Çalıştığınız kurumda bir takım şeyler paradan daha önemli. Huzurla gidebiliyor muyum, ayaklarım geri geri gidiyor mu? Ben 8 yıl boyunca hiç ayaklarım geri geri gitmeden kanala gittim. Birkaç partnerim dışında bu duyguyu hissetmedim ve hep oraya evim gibi gittim. Yönetimsel bir takım değişikliklerden dolayı orada olmamam gerektiğini hissettim. Aslında sözleşmem 1 yıl daha vardı. Kanalla karşılıklı konuşarak ayrıldık. Sözleşmemi karşılıklı yırtarak ağlayarak ayrıldım. Kanalla evli gibiydik ki benim evliliklerimi 5 sene sürerken ben 8 sene çalıştım. Benim bir yere ait olma durumum 8 yıl bir tek o kurumda oldu. Zor bir karardı. Ben televizyonculuğumu ve nasıl göründüğümü biliyorum. Yeteneklerimin de farkındayım ve çok düşünerek verdiğim bir karar değildi. Allah büyüktür. 8 sezon boyunca her yaz tatiline çıktığımda 'hep Bircan Bali kovuldu' demişlerdi. Ama biz anlaşarak ayrıldık. Benim bir yerde artık kanatlanmam gerekiyordu" dedi.