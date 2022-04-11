8 yıl önce evlenen Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı

2016 yılında avukat Ece Binay ile ABD'de nikah masasına oturan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün geçtiğimiz haftalarda genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerle iligili açıklama yapmayan çift, yollarını ayırdı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Habertürk'te yer alan habere göre, Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Evlilikleriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan ikili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme, çiftin kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi.

"EVLİLİĞİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK AMA OLMADI"

Boşanmanın ardından açıklama yapan Mahsun Kırmızıgül, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu" ifadelerini kullandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN GENÇ BİR KADINLA VİDEOSU ÇIKTI

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyor. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızdı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, ihanet iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

Kaynak: Habertürk