78 yaşındaki iş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna güzeli ile evlendi
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Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından iş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli Diana Osypenk ile Bodrum'da evlendi.
2016 yılında 3'üncü eşi Dilek Birgen'den boşanan 78 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Birgen, 2019'da Ukrayna'nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başladı.
İLİŞKİLERİ EVLİLİK İLE TAÇLANDI
İkilinin bir süreden bu yana iyi giden ilişkileri evlilikle taçlandı. Birgen'in romantik teklifinin ardından çift bugün dünyaevine girdi.
AİLE DOSTLARI KATILDI
Birgen ve Diana Osypenko arasında Bodrum'da düzenlenen sade düğün törenine çiftin yakınları katıldı. 78 yaşındaki Birgen'le yeni eşi arasında 45 yaş bulunuyor.
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