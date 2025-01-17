7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Bir dönem adı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk iddialarını yalanlamıştı. Sağın dedikodulara "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" açıklamasıyla son noktayı koymuştu.

Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sağın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla konuşuldu.

7 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajeriyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ünlü şarkıcı açıklamasında, "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibarıyla ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ise Sağın'ın yeni menajerinin kim olacağı merak konusu oldu.