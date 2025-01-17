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7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

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Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, 2018 yılından bu yana çalıştığı menajeriyle yollarını ayırdığını duyurdu. Sağın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Bir dönem adı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk iddialarını yalanlamıştı. Sağın dedikodulara "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" açıklamasıyla son noktayı koymuştu.

Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sağın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla konuşuldu.

7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

7 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajeriyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ünlü şarkıcı açıklamasında, "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibarıyla ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ise Sağın'ın yeni menajerinin kim olacağı merak konusu oldu.

7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Gürgen:

bundan bize ne

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

tın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

icardi??

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Evlilik ve aile dinamizmini ortadan kaldırmak için, cinsel birlikteliklerin çarşaf çarşaf haber yapılması habercilik değil, Siyonizm'in çarkına su taşımaktır...

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Icardi loading ...

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