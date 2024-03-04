666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim
666 bölümdür Arka Sokaklar dizisinde rol alan Özgür Ozan yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Kendi değişimine sessiz kalamayan oyuncu "Evrim geçirmişim" yorumunu yaptı.
Geçtiğimiz aylarda kısa bir final yaparak geri dönen Arka Sokaklar dizisi 15 yıldır ekrana gelmeye devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da başrol oynayan Özgür Ozan, kendi değişimine yorumsuz kalamadı.
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, 666. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide oyuncuların zaman içindeki değişimleri de gündem oldu. 666 bölümdür dizide Hüsnü rolünü oynayan Özgür Ozan, yıllar içindeki değişimini görünce "Evrim geçirmişim" yorumunu yaptı.