6 yıldır yayınlanan Yasak Elma final yaptı, başroller son bölümü izlerken ağladı

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz ve Bahtiyar Memili'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam yayınlanan 177. bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

AĞLATAN VEDA

6 yıldır yayınlanan dizinin başrol oyuncuları da son bölümü birlikte izledi. Son sahnede duygularına hakim olamayan Şevval Sam, Eda Ece, Melisa Doğu ve Bahtiyar Memili gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Şevval Sam, "Hoşça kalın! Bizi unutmayın, biz bir elmanın iki yarısıydık" notunu yazdı.

EDA ECE: BİR DEVRİN SONU

Son bölümün ardından Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan Eda Ece, Hoşça kal Yıldız'ım... Bir devrin sonu! Bana kattığın her şey için teşekkür ederim. İyi ki seni oynamışım! Yıldız'ımı, Yasak Elma'yı seven, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu işte emeği geçen arkadaşlarımın hepsine kocaman alkış. Başardık, hem de ne çok severek...Yeni karakterlerde görüşmek üzere, senin yerin bende saklı. Aysel mendilimi getir" ifadelerini kullandı.