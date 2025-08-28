Mehmet Ali Erbil'den uyuyakaldığı için nikaha gelmeyen Serdar Ortaç'a olay gönderme

Mehmet Ali Erbil'den uyuyakaldığı için nikaha gelmeyen Serdar Ortaç'a olay gönderme
Mehmet Ali Erbil'den uyuyakaldığı için nikaha gelmeyen Serdar Ortaç'a olay gönderme
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile sürpriz bir nikahla evlendi. Yeniköy'deki evlerinde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katıldı. Ancak nikah şahidi olması beklenen Serdar Ortaç'ın ise 'uyuyakaldığı' ortaya çıktı. Erbil'in, nikaha gelmeyen yakın dostuna ithafen "Maneviyatsız. Bu yüzden yalnızdı, yalnız kalacak" sözleri kahkahaya boğdu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade törende çift, yakın çevresinin katılımıyla dünyaevine girdi.

Mehmet Ali Erbil, uyuyakaldığı için düğüne gelmeyen Serdar Ortaç'a ateş püskürdü

UYUYAKALAN SERDAR ORTAÇ TÖRENİ KAÇIRDI

Ancak törende bir kişinin eksikliği dikkat çekti. O da Erbil'in nikah şahidi olmasını istediği yakın dostu Serdar Ortaç. Ünlü şarkıcı, uyuyakaldığı için nikah törenini kaçırdı.

Mehmet Ali Erbil, uyuyakaldığı için düğüne gelmeyen Serdar Ortaç'a ateş püskürdü

ERBİL'DEN ORTAÇ'A GÖNDERME: BU YÜZDEN YALNIZDI, YALNIZ KALACAK

Törene katılmayan Ortaç'a esprili bir göndermede bulunan Erbil, "Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış, maneviyatsız. Bu yüzden yalnızdı, yalnız kalacak." sözleriyle hem kahkahalara boğdu hem de dostluklarına dair alışıldık şakalarından birini yaptı.

Mehmet Ali Erbil, uyuyakaldığı için düğüne gelmeyen Serdar Ortaç'a ateş püskürdü

Kaynak: Haberler.com / Magazin
