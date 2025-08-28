Mehmet Ali Erbil'den uyuyakaldığı için nikaha gelmeyen Serdar Ortaç'a olay gönderme

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade törende çift, yakın çevresinin katılımıyla dünyaevine girdi.

UYUYAKALAN SERDAR ORTAÇ TÖRENİ KAÇIRDI

Ancak törende bir kişinin eksikliği dikkat çekti. O da Erbil'in nikah şahidi olmasını istediği yakın dostu Serdar Ortaç. Ünlü şarkıcı, uyuyakaldığı için nikah törenini kaçırdı.

ERBİL'DEN ORTAÇ'A GÖNDERME: BU YÜZDEN YALNIZDI, YALNIZ KALACAK

Törene katılmayan Ortaç'a esprili bir göndermede bulunan Erbil, "Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış, maneviyatsız. Bu yüzden yalnızdı, yalnız kalacak." sözleriyle hem kahkahalara boğdu hem de dostluklarına dair alışıldık şakalarından birini yaptı.