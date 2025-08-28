Mehmet Ali Erbil'den uyuyakaldığı için nikaha gelmeyen Serdar Ortaç'a olay gönderme
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile sürpriz bir nikahla evlendi. Yeniköy'deki evlerinde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katıldı. Ancak nikah şahidi olması beklenen Serdar Ortaç'ın ise 'uyuyakaldığı' ortaya çıktı. Erbil'in, nikaha gelmeyen yakın dostuna ithafen "Maneviyatsız. Bu yüzden yalnızdı, yalnız kalacak" sözleri kahkahaya boğdu.
UYUYAKALAN SERDAR ORTAÇ TÖRENİ KAÇIRDI
Ancak törende bir kişinin eksikliği dikkat çekti. O da Erbil'in nikah şahidi olmasını istediği yakın dostu Serdar Ortaç. Ünlü şarkıcı, uyuyakaldığı için nikah törenini kaçırdı.
ERBİL'DEN ORTAÇ'A GÖNDERME: BU YÜZDEN YALNIZDI, YALNIZ KALACAK
Törene katılmayan Ortaç'a esprili bir göndermede bulunan Erbil, "Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış, maneviyatsız. Bu yüzden yalnızdı, yalnız kalacak." sözleriyle hem kahkahalara boğdu hem de dostluklarına dair alışıldık şakalarından birini yaptı.