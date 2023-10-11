40 yaşındaki Meryem Uzerli, üstsüz şekilde kamera karşısına geçti

Yıllar önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, şimdilerde iki kızı ve sevgilisi sakin bir hayat yaşıyor. Uzerli son olarak bir işbirliği için üstsüz şekilde kamera karşısına geçti.

TAKİPÇİLERİ ÇOK BEĞENDİ

2 sene önce ikinci kızını kucağına alan 40 yaşındaki Meryem Uzerli, altına kot pantolon üstüne de hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçti. Ünlü isim o anlarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Uzerli'nin videosu takipçilerinden tam not alırken "Bayıldım, çok güzel" ve "Tam Hürrem Sultan" yorumları yapıldı. Birçok mekanda çekilen videoda Uzerli'nin küvette, balkonda ve yatağında olduğu anlara da yer verildi.