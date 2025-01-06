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40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

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Evlilik vaadiyle oyalandığını belirterek Mehmet Ali Erbil'le ilişkisini noktalayan 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, cinsel yaşamlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ceylan, "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi" ifadelerine yer verdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Ceylan, Erbil ile cinsel hayatlarına dair çekinmeden konuştu.

"HER ŞEKİLDE TATMİN EDİYORDU"

Pınar Kerimoğlu'nun "Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?" sorusunu yanıtlayan Ceylan, "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. Benim öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var" ifadelerine yer verdi.

40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

"KORUNMADIK" İTİRAFI

Gülseren Ceylan ayrıca, "Mehmet Ali Bey sürekli 'Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı' diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk ve asla korunmadık. Ama ben hamile kalamadım, olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik" dedi.

40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (80)

Haber YorumlarıSer_hat:

Hayasızlıklarını utanmadan anlatıyor .

Yorum Beğen1185
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Diliylemi rahatlatıyor yoksa parmağıylamı koluylamı onuda açıkla

Yorum Beğen722
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

bence burnunun ucuyla..!

yanıt27
yanıt2
Haber YorumlarıSogun Nn:

soba borusuyla

yanıt27
yanıt3
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Yorumdaki düz mantıklar edep medep yazana kadar. Şu adama da edep öğretsenize . 577 rezil beğenmiş yorumu. Ulan sizin bu rezillerden ne farkınız var.

yanıt38
yanıt6
Haber YorumlarıNazım Erzurumluoğlu:

Edep...

Yorum Beğen653
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasef Behar:

Madem yatakta iyi ama mahkeme salonlarında yarı ölü gibi. Ne iştir

Yorum Beğen542
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZülfikar:

o iş olduktan sonra mahkemeye gitmiştir...

yanıt8
yanıt1
Haber Yorumlarısam song:

Asam oyuncu unuttun mu?

yanıt9
yanıt0
Haber YorumlarıM. B.:

Gündem olmak için vermeyeceğin yok Edep diye birşey var ama sende yok keşke ailen ondan da bahsetseymiş

Yorum Beğen439
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
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