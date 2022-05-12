4 ay kaldığı Survivor'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Keser, artan fiyatlara isyan etti: Geldiğimiz nokta inanılmaz - Haberler

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4 ay kaldığı Survivor'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Keser, artan fiyatlara isyan etti: Geldiğimiz nokta inanılmaz

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz haftalarda 4 ay kaldığı Survivor All Star'dan elenen Gökhan Keser, Türkiye'de artan fiyatları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Özellikle gıda fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösteren Keser, "Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Selena dizisi ile şöhreti yakalayan ve sonrasında oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Gökhan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Efendiliği ve kibarlığı ile Acun Ilıcalı'nın takdirini toplayan Keser, geçtiğimiz haftalarda 4 ay kaldığı Survivor All Star'dan elendi. Aylar sonra Türkiye'ye dönen Keser, gittiği markette artan fiyatları görünce sessiz kalamadı.

"ZATEN İYİ OLMAYAN DURUMUN 4 AY İÇİNDE GELDİĞİ NOKTA İNANILMAZ"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin gündeminde olan fiyat artışlarına değinen Gökhan Keser, "Bu sabah döndükten sonra ilk defa markete gittim… Zaten iyi olmayan durumun, sadece 4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz. Şok geçirdim diyebilirim. Üretici fiyatları ne kadar acaba? Yakıt fiyatlarını söylemiyorum bile! Allah sonumuzu hayır etsin…" diyerek tepki gösterdi.

4 ay kaldığı Survivor'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Keser, artan fiyatlara isyan etti: Geldiğimiz nokta inanılmaz

4 ay kaldığı Survivor'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Keser, artan fiyatlara isyan etti: Geldiğimiz nokta inanılmaz

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Gökhan Keser, Survivor, Magazin, Haberler

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