39 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Özdikici'nin göğüs dekolteli pozları beğeni yağmuruna tutuldu - Haberler

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39 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Özdikici'nin göğüs dekolteli pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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39 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Özdikici'nin göğüs dekolteli pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Başta Poyraz Karayel olmak üzere birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Ece Özdikici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

İstanbul'da yağmurlu bir hava hakim iken, Bodrum'da yaz sıcağının tadını çıkaran isimlerden biri de ünlü oyuncu Ece Özdikici oldu. Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle beğeni toplayan ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

"HAVALI FOTOĞRAFLARIM ÇEKİLDİ"

Özdikici fotoğrafına, "Havalı fotoğraflarım çekildi. Dağılın. Bu fotoların duygusu; kankam 'solda, birazdan bak' 'Ya hemen bakmaaaaa' demiştirdir" notunu düştü.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncunun fotoğrafları, hayranlarından da tam not aldı. Özdikici'nin fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

İşte ünlü oyuncun pozları:

39 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Özdikici'nin göğüs dekolteli pozları beğeni yağmuruna tutuldu

39 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Özdikici'nin göğüs dekolteli pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Ece Özdikici Magazin Haberler

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