25 yıldır aynı evde yaşıyor: Gafur Uzuner'in orman içindeki cenneti

Türk televizyonunun sevilen oyuncularından Gafur Uzuner, şehir kalabalığından uzakta, Şile'nin yemyeşil ormanlarının içinde huzurlu bir yaşam sürüyor. "Çiçek Taksi"deki Niyazi karakteriyle milyonların sevgisini kazanan, son olarak "İnci Taneleri" dizisinde Laz Şükrü rolüyle ekrana gelen sanatçı, yaklaşık çeyrek asır önce aldığı arsaya kendi elleriyle bir dağ evi kurdu.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM

Evin en dikkat çekici yanı, kuşkusuz bahçesi. Meyve ağaçlarının gölgelediği, heykellerin ve süs havuzunun süslediği geniş alan, Uzuner'in deyimiyle adeta "küçük bir cennet." Hamaklarda dinlenmek, doğanın sesini dinlemek ve sanat üretmek burada günlük hayatın bir parçası.

KÖY EVİ SICAKLIĞI

İç mekân, ziyaretçilerini otantik bir atmosferle karşılıyor. Tavanı taşıyan ahşap kirişler, büyük taş şömine, sedir koltuklar ve özel tasarım mobilyalar, eve hem köy evlerini hatırlatan bir hava hem de samimi bir sıcaklık katıyor. Şöminenin yanına yerleştirilen bakır kaplar, el emeği tablolar ve yer minderleri ise her köşeyi ayrı bir hikâyeye dönüştürüyor.

"BURADA HAYAT BULUYORUM"

Yaklaşık 25 yıl önce aldığı arsaya kendi zevkine göre dört oda bir salon ev yapan Uzuner bu evin hikâyesini "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına şu sözlerle anlatıyor, bir dizi projesi için Şile'ye geldiğimde üç buçuk ay burada çalıştım.

O günlerde bu araziyi aldım, ardından üzerine evimi yaptım. 25 yıldır da burada yaşıyorum. Bana hem huzur hem de ilham veriyor."