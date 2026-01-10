200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
İstanbul'da sosyete ve ünlülerin uğrak noktası olan Bebek Otel'de ikinci bir operasyon düzenlendi. 200 jandarmanın katıldığı operasyonda otel didik didik arandı. Uyuşturucu ve fuhuş iddiaları ile gündeme gelen otelde gizli bir oda bulundu. Yeni ortaya çıkarılan odada kayıt yapıldığı iddia edildi.
- İstanbul Bebek Otel'e 200 jandarma personeli ile ikinci bir arama operasyonu düzenlendi.
- Soruşturma dosyasında Bebek Otel'de uyuşturucu ve fuhuş iddiaları ile ünlü isimlerin toplandığı ve uyuşturucu kullanıldığı iddiaları yer alıyor.
- Bebek Otel'de daha önce bulunamayan gizli bir oda tespit edildi ve bu odada kayıt alındığı iddia ediliyor.
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Sosyete ve ünlülerin uğrak yeri olarak bilinen Bebek Otel'e, 200 jandarmanın katıldığı kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Bu aramanın, otele yapılan ikinci operasyon olarak kayıtlara geçti.
UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİALARI DOSYADA
Soruşturma dosyasında uyuşturucu ve fuhuş iddialarının yer almış, otelin sahibi ve işletme müdürü tutuklanmıştı. Savcılığın değerlendirmesinde, iddialara göre bazı ünlü isimlerin otelde bir araya geldiği ve uyuşturucu madde kullanıldığına ilişkin bulgular bulunduğu ifade edildi.
"GİZLİ ODA BULUNDU"
Bebek otele yapılan ikinci baskınla ilgili gelişmeyi canlı yayında aktaran CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre, Bebek Otel'de daha önceki aramalarda bulunamadığı belirtilen "gizli oda" bu kez tespit edildi. Gizli odada kayıt alındığı iddiasının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
24 SAAT KAYIT ALINIYORDU
Merve Tokaz, "Dün gece saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri, 200 jandarma personeli Bebek Otel'e girdi ve kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Bu ikinci bir operasyondu. Çok kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Didik didik diyebileceğimiz bir arama yapıldı. Bebek Oteli soruşturmanın kritik iki adresinden bir tanesi. Bebek Otel ve Kasım Garipoğlu'nun yalısı. Bebek Otel'de ne aranıyor? Savcılığın değerlendirmesi şu; iddialara göre, ünlü isimlerin burada toplandıkları ve burada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde savcılığın soruşturma dosyasında bir iddiası var. Bebek Otel'de gizli bir odanın olduğu iddiası var. Gizli odada kayıt yapıldığı iddia edildi. Son dakika gelişmesine göre, gizli oda bulundu. Daha önce yapılan aramalarda bulunamayan gizli odanın şimdiki aramada bulunduğu ortaya çıktı." sözleriyle aktardı.