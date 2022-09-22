20 gün önce evlendiği eşini silen Burcu Binici sessizliğini bozdu: Boya yüzünden kavga ettik

20 gün önce nikah masasına oturan Burcu Binici ile Tankurt Manas, sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak nikah fotoğraflarını da sildi. Boşanma kararı aldıkları konuşulan çiftten Binici, "Boya yüzünden tartıştık. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" dedi.

Başrollerini Pelin Akil ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan oyuncu Burcu Binici, 20 gün önce 2 aylık ilişki yaşadığı müzisyen Tankurt Manas ile nikah masasına oturdu. Evlendikten kısa bir süre sonra kriz yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

"BOYA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"

Instagram hesaplarından aşk dolu pozlarını kaldıran çiftin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Evliliğiyle ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Burcu Binici, eşiyle tartışarak bir kriz yaşadıklarını doğruladı. Tartışmanın nedenini anlatan oyuncu, "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" dedi.

Instagram'da 345 bin takipçisi bulunan başarılı oyuncu Burcu Binici, 20 gün önce eşiyle nikah töreninde çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Sıfır şaka" notunu yazmıştı. Tankurt Manas ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.