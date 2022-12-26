2 salata için 926 TL'lik hesap ödeyen Demet Akalın isyan etti: Kimse salak değil

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yemek yediği restoranda ödediği 926 TL'lik hesaba isyan etti. İki salata ve iki içecek için ödediği hesaba sinirlenen şarkıcı, "Ayıp ya, kimse salak değil" dedi.

Şarkıları ve konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.

926 TL'LİK HESAP İSYAN ETTİRDİ

Gittiği mekanda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafçıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne? diyerek sitem etti. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YILBAŞI PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2022 yılına veda etmeye sayılı günler kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Akalın, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır. Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" demişti. Paylaşımı kısa sürede gündem olan şarkıcı destekleyenlerin yanı sıra tepki gösterenler de olmuştu.