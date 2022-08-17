2. kez hamilelik heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı

İkinci bebeğine hamile olan ve şimdilerde ailesiyle tatil yapan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in karnı gözüktü. Tekne tatili yapan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından karnının da belli olduğu bikinili pozlarını paylaştı.

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, ikinci kez hamile. Hamilelik sürecini dinlenerek geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

KARNI GÖZÜKTÜ

Oğlu ve eşiyle tekne tatili yapan güzel oyuncu, 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Şimdilerde hamileliğin tadını çıkaran oyuncu, beyaz bikini üstü giyerek altına da beyaz şort tercih etti. Üzerine mavi bir gömlek giyen güzel oyuncu, belirginleşen karnıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.

İşte Fahriye Evcen'in tatil pozları...