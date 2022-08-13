18 yaşında izlediği film hayatını değiştiren Franziska Niehus, Türkiye'ye yerleşip 81 ili gezmeye başladı

Sarı Tofaş marka arabasıyla Türkiye'nin 81 ilini gezmeyi hedefleyen Alman fenomen Franziska Niehus, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. 18 yaşında izlediği "Temmuz" filminden etkilenerek Türkiye'ye gelen fenomen, tek başına yaptığı yolculuklarda yaşadıklarını anlattı.

Limon ismini verdiği Tofaş marka arabasıyla Türkiye'nin 81 ilini gezen Alman fenomen Franziska Niehus, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Gezdiği illerden bahseden güzel fenomen, Türkiye garip bulduğu şeyleri ve en sevdiği yemekleri sıraladı.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken fenomen, Yaşar'ın "Türkiye'ye gelmeye nasıl karar verdin?", "Arabanla şehirleri gezerken korkmuyor musun?", "En etkilendiğin il hangisi oldu?", "En sevdiğin Türk yemeği ne?", "Ailen Türkiye'yi gezme fikrini nasıl karşılıyor?" ve "Türkiye'de garip bulduğun şeyler neler?" sorularını yanıtladı.