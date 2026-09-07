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15 yıllık aradan sonra Küçük Emrah sahneyi yarıda kesti! Annesinin elini öptü

15 yıllık aradan sonra Küçük Emrah sahneyi yarıda kesti! Annesinin elini öptü
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15 yıllık sahne arasının ardından yeniden konserlerine başlayan Emrah, Yalıkavak’taki konserinde annesi Ayten Hanım’ı karşısında görünce sahneden indi. Annesinin elini öpen sanatçının bu hareketi büyük alkış aldı.

Arabesk müziğin ünlü ismi, çocuk yaşta başladığı oyunculuk ve müzik kariyeriyle uzun yıllar “Küçük Emrah” olarak hafızalara kazınan Emrah, 15 yıllık sahne arasının ardından yeniden hayranlarıyla buluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Yalıkavak’ta sahne alan sanatçı, yaklaşık 2,5 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konseri en ön sıradan izleyenler arasında annesi Ayten Hanım da vardı. Annesini gören Emrah, konserine kısa bir süre ara vererek sahneden indi. Annesinin yanına giden sanatçı, eğilerek elini öptü.

“DUASIZ OLMAZ!”

Emrah’ın annesine gösterdiği bu vefa salondan büyük alkış aldı. Duygusal anlar yaşayan sanatçı, “Önce annemin hayır duasını almak istedim. Bugün burada ayaktaysam onun emeği ve duası sayesindedir. Duasız olmaz! Seni çok seviyorum anne” sözleriyle annesine olan sevgisini dile getirdi.

15 yıl aradan sonra sahnelere dönen Emrah, İstanbul, Bodrum ve özel sahnelerdeki konserlerinin ardından bu kez Antalya’da sevenlerinin karşısına çıkacak. 

Kaynak: Haberler.com
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