Haberler

Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler

Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler Haber Videosunu İzle
Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da bir okulun hemen yanında bulunan binada uygunsuz hareketlerde bulunan çift tepki çekti. Olayın eğitim kurumunun yakınında ve çevreden görülebilecek bir noktada yaşanmasına tepki gösteren çok sayıda kişi, ilgili kurum ve yetkilileri etiketleyerek duruma müdahale edilmesi yönünde paylaşımlar yaptı.

Ağrı'da bir okulun yakınında yaşanan olay çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Okulun hemen yanında bulunan bir binanın dışarıdan görülebilen bölümündeki çift, uygunsuz hareketlerde bulundu.

OKULUN HEMEN YANINDA YAŞANDI

Olayın bir eğitim kurumunun hemen yakınında ve çevredeki insanların görebileceği bir noktada yaşanması dikkat çekti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, ilgili kurum ve yetkilileri etiketleyerek duruma müdahale edilmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. Vatandaşlar özellikle olayın okul çevresinde yaşanmasına tepki gösterirken, konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı

Türklere sataşan İsraillinin aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

Doğum gününde kahreden olay! Yanında tabancayla ölü bulundu

Doğum gününde ölü bulundu! Kardeşi "Abim" diye feryat etti
Dini kutlama faciaya dönüştü! 10 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Dini kutlama felakete dönüştü
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü

Kaptan kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: O ses bizi döndürdü
Yanardağ patladı, hava trafiği kilitlendi! Yüzlerce uçuş iptal edildi

Kabus böyle geldi! Ülkede hayat bir anda felç oldu
Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

Ajdar’a konser teklifi yapan gençler kaşesini duyunca şaşkına döndü
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

Öksürük şikayetiyle gitti, sonuç doktorları bile şaşkına çevirdi