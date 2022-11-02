13 yıl sonra destansı bir dönüş yapıyor! Avatar: Suyun Yolu'ndan yeni fragman geldi

2009 yılında vizyona giren ve 'dünyanın en çok hasılat yapan filmi' unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'ndan beklenen fragman geldi.

SÜRESİ 3 SAAT 10 DAKİKA OLACAK

20th Century Studios, fragmanın yayınlandığını duyurdu. 16 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olan filmin süresinin 3 saat 10 dakika civarında olduğu açıklanmıştı.

ZİRVEYİ KİMSEYE VERMİYOR

James Cameron'un Oscar ödüllü filmi Avatar (2009) 4K HDR olarak23 Eylül'de yeniden vizyona girmişti. Film, 10 milyon doları ABD'den olmak üzere dünya çapında 30,5 milyon dolar hasılat yaptı. Film böylece dünya çapında 2,85 milyar dolarla tüm zamanların en büyük filmi olarak liderliğini korudu.