12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım

Ay İnanmıyorum, Yabani, Susma ve son olarak Mabel Matiz'le düet yaptığı İki Satır Yara isimli şarkılarıyla adından söz ettiren Aşkın Nur Yengi verdiği kilolarla dikkat çekti.

"GÜNDE 2 ÖĞÜN YEMEK YİYORUM"

Dün akşam İzmir Antik Kent'te konser veren Aşkın Nur Yengi, sahne öncesi kamera karşısına geçti. Siyah göğüsten bacağına kadar inen dekoltesiyle dikkat çeken Yengi, Cumartesi Sürprizi'ne yaptığı açıklamada 12 kilo verdiğini söyleyerek, "Günde iki öğün yemek. Gayet sağlıklı oluyorsun o zaman. 16 saat boyunca yemiyorsun o aralıklı oruç dediğimiz şey. Sonra da yavaş yavaş küçülüyorsun" dedi.

Artık albüm çıkarmayacağını söyleyen sanatçı, eylül ayında Sezen Aksu imzalı yeni şarkısını çıkaracağını duyurdu. Aşkın Nur Yengi düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının klibi için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.