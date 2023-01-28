1. sınıf matematik kitabındaki soruları gören Zeynep Beşerler takipçilerine sordu: Bunlar normal mi?

Başarılı oyuncu, 1. sınıf matematik kitabında parayla ilgili gördüğü sorulara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen oyuncu, "Bu sorular normal mi? Bana mı çok değişik geldi, çıkamadım işin içinden" dedi.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Zeynep Beşerler, 1. sınıfa giden oğlunun matematik kitabındaki soruları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"1. SINIF MATEMATİK KİTABINDAKİ SORULAR NORMAL Mİ?"

Twitter hesabından oğlunun kitabındaki parayla ilgili soruları paylaşarak takipçilerine seslenen oyuncu, "Sizce 1.sınıf matematik kitabında böyle sorular olması normal mi? Bana mı çok değişik geldi, çıkamadım işin içinden" dedi.

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BU FİYATLARI NASIL ARAŞTIRSIN?"

Bir takipçisinin "Normal Zeynep Hanım, matematiğin günlük hayatla ilişkisini kurmaları isteniyor öğrencinin" yorumuna cevap veren Beşerler, "Evet ama 6 yaşındaki çocuk çantanın, kalemtıraşın fiyatını nasıL araştırsın ayrıca hangi çıkan fiyatı baz alsın? Bilmiyorum bana fazla gereksiz geldi bu sorular sanırım" ifadelerini kullandı.

Zeynep Beşerler'in paylaşımı kısa sürede onlarca yorum geldi. Bir kısım Beşerler'e hak verirken bir kısım da yeni eğitim sisteminden bahsetti.