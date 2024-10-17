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1.3 milyar dolar serveti olan şarkıcı Selena Gomez, evsiz bir adama sadece 20 dolar verdiği için tepki çekti

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Selena Gomez, New York'ta evsiz adama 20 dolar verince eleştirildi. Bazıları bu miktarı az bulurken, diğerleri cömertliğini övdü. Olay, ünlülerin hayırseverliğinin algılanışı hakkında tartışma yarattı. Gomez'in serveti çoğunlukla Rare Beauty kozmetik markasından geliyor. Yıldız, para konuşmanın zevksiz olduğunu, başarısını müşterilerine borçlu olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı ve aktris Selena Gomez, New York'ta bir restorandan çıkarken evsiz bir adama 20 dolar verdiği için eleştirildi. 1,3 milyar dolar değerindeki 32 yaşındaki yıldız, bu hareketiyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar, Gomez'in servetine kıyasla 20 doların çok az olduğunu savunurken, diğerleri yıldızın cömertliğini övdü. Gomez'in üzerinde nakit olmadığı için korumadan 20 dolar istediği ve normalde daha fazla verebileceği de belirtildi.

Bu olay, Gomez'in kısa süre önce yaptığı "para hakkında konuşmanın zevksiz olduğu" açıklamasını hatırlattı. Selena, Rare Beauty adlı kozmetik markasının başarısıyla ilgili konuşurken, tüm kredinin ürünleri satın alan müşterilere ait olduğunu vurguladı.

Bloomberg'in raporuna göre, Gomez'in servetinin büyük kısmı Rare Beauty'den geliyor. Marka, 2020'de kurulduğundan beri özellikle Z kuşağı arasında büyük popülerlik kazandı. Selena'nın gelirinin %81'i bu markadan, %6,9'u reklamlardan ve %4,8'i konser turlarından elde ediliyor.

Gomez, markasının sadece para kazanmakla ilgili olmadığını, insanların kendilerini özel hissetmelerini sağlamak istediğini belirtti. Ayrıca, markasının 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde özel bir bağış kampanyası düzenleyeceğini duyurdu.

Rare Beauty, özellikle likit allık ve dudak parlatıcılarıyla tanınıyor. Ürün fiyatları 3 dolardan 299 dolara kadar değişiyor. Selena, markasının amacının insanların kendileri olmalarını kutlamak olduğunu vurguluyor.

Bu olay, ünlülerin hayırseverlik hareketlerinin nasıl algılandığı ve yorumlandığı konusunda ilginç bir tartışma başlattı.

1.3 milyar dolar serveti olan şarkıcı Selena Gomez, evsiz bir adama sadece 20 dolar verdiği için tepki çekti

1.3 milyar dolar serveti olan şarkıcı Selena Gomez, evsiz bir adama sadece 20 dolar verdiği için tepki çekti

1.3 milyar dolar serveti olan şarkıcı Selena Gomez, evsiz bir adama sadece 20 dolar verdiği için tepki çekti

1.3 milyar dolar serveti olan şarkıcı Selena Gomez, evsiz bir adama sadece 20 dolar verdiği için tepki çekti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Selena Gomez Kültür Sanat New York 3-sayfa Magazin Yaşam evsiz

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Yorumlar (2)

Ümit Taşdelen:

Bizdeki serveti olanlar ne veriyor peki??

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Cumali Yılar:

allahtan adamin cebinde para varsa onu almamış servetine katmak icin

1
0
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