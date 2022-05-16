0 Yıllık İbo Şov Kırgınlığı - Haberler

Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Ümit Yaşar, meslek hayatının ilk röportajını Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a verdi. Akşam TV'de yayınlanan Akşam Yıldızı adlı programa konuk olan ünlü ses sanatçısı Ümit Yaşar, ' Müslüm Gürses , Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur gibi usta isimlerden sonra sizin jenerasyonda Serkan Kaya, Alişan, Haktan, Nihat Doğan gibi isimler çıktı ama devamı gelmedi, neden?' şeklindeki soruya karşılık, 'Sizler demek yanlış olur. Ustalarımızdan sonra benim jenerasyonumda, benden daha iyi arabesk okuyan çıkmadı, en iyi okuyanlardan biriyim hatta tekim' dedi.

ONLAR ADINA ÜZÜLÜYORUM

'Ben kimsenin taklidi olmadım' diyen Ümit Yaşar, 'Mesela, biri çıkıyor 'İbrahim abinin taklidi' diyorlar onlar adına üzülüyorum' dedi. Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: 'Benim ekmeğimle oynayanlar oldu. Bazen çok iyi ses olman dezavantaj oluyor. Egoları çok yüksek olan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Kendilerine rakip gördükleri isimler için birilerinin kanına girebiliyorlar 'o çıkmasın, yapmasın, etmesin. O varsa ben yokum' diyenler var.'

CİNLİK YAPMAYI BIRAKSINLAR

Usta arabesk sanatçısı Ümit Yaşar, 'Kendini veliaht olarak görenler sadece taklitten ibaretler' dedi ve ekledi: ' İbrahim Tatlıses 'in, Müslüm Gürses 'in veliahtı yoktur, olamaz. Onlar gibi okumaya çalışan, onları taklit edenler vardır, onlar da taklitler asıllarını yüceltir. O da İbrahim abinin hoşuna gider ama fazlası olamaz.' Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle noktaladı: 'Ukalalığa gerek yok, herkes işini yapsın doğru yapsın, kendisi için değil halk için müzik yapsın. Cinlik yapmayı, menfaat peşinde koşmayı bıraksınlar.'

SESİM İYİ DİYE KAÇIYORLAR

"Benimle yan yana gelip şarkı söylemek istemiyorlar" diyen Ümit Yaşar, 'Bu adamla birlikte şarkı okursak aradaki ses farkı belli olacak' diye korkuyorlar. 'Tamam' diyorum 'ben ayarlayayım ses kalitemi düşüreyim' yine olmuyor. Bunu orkestrada bile yaşıyorum, müzisyenler sahnemde çalmak istemiyor. Çok iyi okumak da bazen dezavantaj' dedi.

30 YILLIK İBO ŞOV KIRGINLIĞI

İbo Şov'a ilk kez geçen ay davet edildiğini söyleyen Ümit Yaşar, "Yayın öncesi 'sana teaser hazırlayalım' dediler. 'Benim teaser bu akşamdan itibaren olacak' diyerek güldüm. İbrahim Tatlıses abimdir, canımdır, ciğerimdir ama programına 30 yıl çağırılmadım. Katılan her isim 10 kere çıkmıştır o yayına ama benim gibi bir ses hiç çıkmadı. İbrahim abinin sağlıklı olduğu dönemde onunla karşılıklı düet hayallerim olmuştu ama maalesef bakın ilk kez onun yayınına çıktım" dedi.

MÜZİĞİN İMPARATORU, SÜPERSTARI OLMAZ

Müzikte nokta koymanın ve 'kral, imparator, diva' diye isimlendirmenin yanlış olduğunu söyleyen Ümit Yaşar şunları dile getirdi: "Benden önceki jenerasyona terbiyesizlik etmem, onlar abilerim, ustalarım çok güçlü sesler ama bu dönem için isteyen istediği kadar 'veliahtım, kralım, prensim' desin hepsi boş laf! İbrahim Tatlıses'i halk imparator kabul etmiş tamam ama aslında müzikte son nokta yoktur. 'Sen son noktasın, sen imparatorsun, sen divasın, sen süperstarsın diyemezsin. Süperstar ne demek? Müzik sonsuzdur, nokta koyamazsın, nitelendiremezsin ama halkımız böyle uygun görmüş benimsemiş saygım büyüklerime sonsuz. Fakat müzik sonsuzdur, öğrendikçe öğrenirsin her zaman daha iyisi olur."

EKMEĞİMLE OYNADILAR

'Sizin ekmeğinizle oynayanlar oldu mu?' sorusuna karşılık içtenlikle cevap veren Ümit Yaşar, 'Benim ekmeğimle oynayanlar oldu. Bazen çok iyi ses olman dezavantaj olabiliyor. Herkesin egoları var. Ben ego kafasında değilim ama egoları çok yüksek olan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bunu yapmasınlar, rızkı veren Allah'tır. İstediği kadar uğraşsınlar ben bir başıma savaştım, yaptım, başardım' dedi.

KİBARİYE BİR KEZ OLSUN ADIMI ANMADI

Babasının da müzisyen olduğunu anlatan Ümit Yaşar, ' Müslüm Gürses ve Kibariye babamın arkadaşlarıydı. Müslüm Baba'nın beni sırtında gezdirdiğini hatırlarım. Ben şarkı söylerdim Müslüm Gürses de babama 'Bak bela geliyor bela' derdi' dedikten sonra 'Peki müzik piyasasına adım attığınızda yanınızda oldu mu?' şeklindeki soru üzerine 'Hayır kimse yanımda olmadı' dedi. Kibariye'yi de çok sevdiğini, kendisini onunla özdeşleştirdiğini, her sahnesinde adını andığını, onun ezgileriyle büyüdüğünü ve Kibariye'nin en büyük hayranı olduğunu dile getiren Ümit Yaşar, müzikal anlamda bana destek olmadı' dedi. Ümit Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü; 'Kibariye ablanın beni arayıp 'Kardeşim her yerde benim adımı anons ediyorsun beni çok sevdiğinin farkındayım çok teşekkür ederim' demişliği vardır ama kendisine sorun benim adımı bir kez anmış mıdır hiç. Ben onu hala çok seviyorum yorumuna hayranım onun gibi bir yorum bir daha gelmez, hastasıyım ama bir kez olsun adımı bir yerde anons etmedi. Şunu da belirteyim; öyle bir beklentim de zaten hiçbir zaman olmadı. Ben kendim yaptım, kendim çalıştım sesimle, yorumumla, duruşumla kimseye saygısızlık yapmadan buraya geldim.'

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