Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damgasını vurdu. Güçlü sesiyle alkış toplayan Avcı, döndürdüğü 4 jürinin tüylerini diken diken etti. Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yarışmada şarkısını okuyan Avcı'yı tebrik etti.

Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı.

JÜRİLERDEN TAM NOT ALDI

Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran Zeynep Avcı, jürileri kendine hayran bıraktı. Avcı'nın performansından çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatarak tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi.

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Türkiye Almanya'ya damga vurdu

TAN TAŞÇI'DAN TEBRİK

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'ya sessiz kalamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Taşçı, "The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı'yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım" dedi.

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Türkiye Almanya'ya damga vurdu

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Türkiye Almanya'ya damga vurdu

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Seren Serengil
Spor Kerem Aktürkoğlu Muslera
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Ali Erbil Demir Çelik Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:03:56. #1.13#