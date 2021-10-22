Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

BALDWİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dünyanın gündemine oturan olayda yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kaza olduğu düşünülen olayla ilgili polisler soruşturma başlatırken Alec Baldwin de ifade verdi. The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete büyük bir şok yaşayan oyuncunun polis merkezinin önünde gözyaşlarına boğulduğu anlar paylaşıldı. Görüntülerde oyuncunun perişan halde olduğu görüldü. Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu.

SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası akıllara gelen ilk soru ise sahne için kullanılan silahın gerçek olup olmadığı oldu. Oyuncunun eline verilen silahın gerçek olup olmadığı ya da içine konulan mermilerin hangi türde olduğu ise henüz bilinmiyor. Tüm bu sorulara yanıt aramak için olayla ilgili soruşturma sürerken, Baldwin serbest bırakıldı.

BALDWİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olay sonrasında sessizliğini bozan Baldwin, ilk açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Olayı 'trafik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum.Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi.

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