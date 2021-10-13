Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim - Haberler Magazin
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Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim

Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan oyuncu Umut Oğuz, yıllarca annesinden gördüğü şiddetten dolayı üzüntüden yüz felci geçirdiğini anlattı.

Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Umut Oğuz oldu. Çocukluğundan bahseden oyuncu, yıllarca anne ve babasından gördüğü şiddetten bahsetti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Geçmişte yaşadığın ve unutmak istediğin problem neydi?" sorusu üzerine yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Anne ve baba olmak için bir eğitimden geçmek lazım. Ebeveynlerin bir ehliyetinin olması lazım. Benim gibi dayak yiyerek büyüyen çocuklar var. Küçükken çok kaldırılıp yerlere fırlatıldık. Sırtımızda sopalar kırıldı. Annem hepimizin içine travmalar ekti ve kardeşler olarak mücadele ediyoruz. Kardeşlerim bir şey yaptığında 'sen niye sahip çıkmadın' diye annem beni döverdi. Kardeşlerim bir şey yaptığında onlara kızdığımda da yine dayak yiyordum. 3 numaralı olan kardeşimde de ciddi sıkıntılar var, aileyle görüşmüyor. Bir şey kırdığımızda babamla annem bize girişirdi. Kardeşim şimdi saçma sapan bir aile yaşıyor. Kardeşim anne ve babamın kötü huylarının hepsini almış. Annemin biz küçükken öfke problemi vardı" dedi.

Gördüğü şiddetlerden dolayı bir ara yüz felci geçirdiğini söyleyen Umut Oğuz, sözlerine şöyle devam etti: "Ben sürekli şiddet gördüm ama mücadele ettim. 30'undan sonra çocukluğunda yaşadığın şeyler önüne çıkıyor ve onlarla yüzleşmek zorundasın. Ben ya annemi öldürecektim ya onunla barış imzalayacaktım. Annemle tartışıp gece evden çıktım dut ağacının altında ağlarken yüzüm felç oldu. Nasıl üzüldüysem... Ağzım tutulup kaldı. Ondan sonra bu evden gitmem lazım dedim."

"Annem yaşı ilerledikçe daha naif oldu. Bana 'nasılsın oğlum' dediğinde benim bütün bedenimdeki sinirler zıplıyor. Annem beni bir gün yanlış bir şey söyleyerek sinir krizine soktu. Yavaş yavaş öfkelenip annemin üstüne yürümeye başladım. 2 erkek kardeşim ve babam beni tutmasına rağmen durduramadı. Annemin yüzüne karşı daha fazla böyle devam etme yoksa kötü olacak dediğimi hatırlıyorum. İyi ki onu yaşadım. Çünkü o resmi öyle görmek çok çirkin. Annem yüzünden evden ayrıldığım için gidip ona teşekkür ettim. Çünkü hayalim olan oyunculuk mesleğini yapmaya başladım."

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim - Haberler Magazin
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