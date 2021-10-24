Yıllar sonra ortaya çıktı! Kızının yaptığı meslek şok etti

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - 90'lı yılların en iyi mankenlerinden biri Merve İldeniz'di. Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor. Merve İldeniz, yıllar sonra ortaya çıktı. Hürriyet'ten Eda Solmaz'a konuşan İldeniz, eski manken olan eşi Serdar Önal'dan olan kızı Leyla Önal'ında modellik yaptığını söyledi.

Kızı Avrupa'da modellik yapan kızı Leyla Önal hakkında konuşan İldeniz," Kızım Leyla, şu an yurtdışında mankenlik yapıyor. Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi'nde de psikoloji okuyor. Calvin Klein'ın gibi önemli markaların mankenliğini yapıyor. Leyla, harikulade bir kıza dönüştü. Kızımın babası Serdar Önal'la da hala çok iyi dostluğumuz var."

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Merve İldeniz, kızı Leyla Önal ile birlikte...

Annesi Merve İldeniz ve babası Serdar Önal'ın yıllar önce yaptığı mesleği seçen Leyla Önal, sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor...