Yeni sezonu merakla beklenen Squid Game'in yapımcısı konuştu: Büyük değişiklik olabilir - Haberler Magazin
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Yeni sezonu merakla beklenen Squid Game'in yapımcısı konuştu: Büyük değişiklik olabilir

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Popülerliği giderek artan Netflix dizisi Squid Game'in yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk ikinci sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Hwang dong-hyuk, dizinin yeni sezonunda büyük bir değişikliğe işaret etti.

Yayınlandığı andan itbaren büyük ses getiren ve Netflix'in en çok izlenen yapımları arasından yer alan Kore dizisi Squid Game'in yapımcısı Hwang dong-hyuk'dan ikinci sezonla ilgili açıklama geldi.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK

İkinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan yapımcı, eğer ki yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu defa büyük bir değişiklik yapılacağını bildirdi.

Yeni sezonu merakla beklenen Squid Game'in yapımcısı konuştu: Büyük değişiklik olabilir

FARKLI BİR KARAKTER İŞLENECEK

Squid Game'in yapımcısı dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa bir yarışmacıya değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olacağını açıkladı.

Yeni sezonu merakla beklenen Squid Game'in yapımcısı konuştu: Büyük değişiklik olabilir

Yeni sezonu merakla beklenen Squid Game'in yapımcısı konuştu: Büyük değişiklik olabilir
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Haber: Yeni sezonu merakla beklenen Squid Game'in yapımcısı konuştu: Büyük değişiklik olabilir - Haberler Magazin
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