Yazar Anıl Burak, Yılın En İyi Spor Yazarı Ödülü'nü aldı

Televizyon ekranlarının başarılı yüzü Anıl Budak, yazılı ve görsel medyada yaptığı başarılı çalışmalarının karşılığını alıyor. Medya dünyasındaki çalışmalarıyla ses getiren Budak, 2021 yılında birçok ödülün de sahibi oldu. Budak, son olarak Altın Melek Ödül Töreni'nde bir ödüle layık görüldü.

"İZLEYENLER BİZİ ÖDÜLLENDİRDİKÇE BİZ DE DAHA FAZLASINI YAPTIK"

Pandemi döneminde televizyon ve dijital alan için birçok proje ve yeni format hazırlayan başarılı televizyoncu, sağlık çalışanlarına ithaf ettiği bir de single parça çıkardı. Kariyeri için önemli bir yılı geride bıraktığını ifade eden Budak, ''Şöyle geriye dönüp bir bakıyorum da medya dünyasına gireli 12 sene olmuş. Her bir yıl, bir önceki yıldan farklı şeyler üretmeye çalıştık. İzleyenler, okurlar ve dinleyenler takdir ettikçe bizleri ödüllendirdikçe biz daha da şevklendik ve daha iyisini yapmaya çalıştık. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber medya dünyası da büyük bir yenilik içerisinde. Bu yenilik de doğal olarak ralli yarışlarını aratmayan bir format karmaşasına neden oluyor. Ben de yeni sezon için kendimle baş başa kaldıkça yeni fikirler üretmeye çalıştım. Yeni sezon için de hazırlıklar yaptım. Hem televizyon ekranlarında hem köşe yazılarımla hem de radyo programlarımızla yine en iyisini yapmaya çalışacağız'' dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ŞARKI YAPTI

Single projesinin bebek bir proje olduğunu ve 'Bildiğin Gibi Değil' şarkısının 1 ay önce tüm dijital platformlarda yerini aldığını belirten Budak, ''Bu projeyi değerli diş hekimi hocamız Buket Kılınç ile beraber planladık. Pandemi döneminde çok acılar yaşandı büyük sıkıntılar çekildi. Bu süreçte büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarımız için bir şarkı yapmayı kafamıza koyduk ve duayen müzik adamı Ahmet Özden ile bu projeyi hazırladık. Nitekim de beklediğimizden çok daha güzel geri dönüşler aldık. Şarkımızın isminde de olduğu gibi ezberimizde olmayan bu süreci hep birlikte yaşadık. Hepimiz bu zor günleri bembeyaz hayaller kurarak geçirdik. İnşallah da en kısa zamanda eski güzel günlerimize hep birlikte döneceğiz. Tekrar bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

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