Vefat eden Semra Dinçer'le ilgili kahreden detay! Haluk Levent, ismini vermeden yardım toplamış

Yıllar önce yayınlanan Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Semra Dinçer hayatını kaybetti. 56 yaşındaki oyuncunun ölümünün ardından hayatıyla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı.

"İSMİNİ VERMEDEN YARDIM ETTİK"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini duyuran Haluk Levent, bilinmeyen bir olayı da anlattı. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birçok kişi için bağış toplayan Levent, 2 yıldır oyuncu için de çalıştıklarını söyledi. Ünlü şarkıcı paylaşımında olayın detaylarını şöyle anlattı: "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik, sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişti. Birçok dizi ve sinema filminde roller alan oyuncu, başarılı performanslarıyla her daim adından söz ettirdi. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet