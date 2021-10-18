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Ünlü şovmen Tolga Çevik askerdeki koğuş arkadaşıyla Bursa'da buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Ünlü şovmen Tolga Çevik askerdeki koğuş arkadaşıyla Bursa'da buluştu

Ünlü şovmen Tolga Çevik, kendisiyle aynı soy ismi taşıyan Bursalı asker arkadaşı popçu Mehmet Çevik ile 12 yıl sonra kuliste bir araya geldi.

BURSA (İHA) - Ünlü şovmen Tolga Çevik, kendisiyle aynı soy ismi taşıyan Bursalı asker arkadaşı popçu Mehmet Çevik ile 12 yıl sonra kuliste bir araya geldi. Son dönemdeki sahne şovları ve müziği ile Bursa'nın tanınmış isimlerinden Mehmet Çevik ile asker arkadaşı olan ünlü şovmen bol bol asker anısı anlattı.

Askerlik yıllarını birlikte geçirdikleri ünlü şovmen ve oyuncu Tolga Çevik ile Bursa'daki programı öncesinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda bir araya gelen Bursa'nın güçlü sesi Mehmet Çevik, ünlü sanatçıyla askerlik anılarını konuştuklarını ve eski güzel günlere dair hatırlarını paylaştıklarını söyledi. Bursa'da son dönemde eğlenceli konserleri, sahne şovları ve müziği ile şehrin gündemdeki sanatçısı haline gelen Mehmet Çevik, Tolga Çevik'in kendisinde çok özel bir yeri olduğunu, yıllar sonra Bursa'da bir araya gelmenin ikisi için de çok güzel bir sürpriz olduğunu belirtti.

"Bana hep amcaoğlu derdi"

Tolga Çevik ile aynı koğuşta kaldıklarını anlatan Mehmet Çevik, ünlü sanatçının kendisine amcaoğlu diye hitap ettiğini söyledi. Mehmet Çevik, kendisinin protokol solisti olduğunu askeri gecelerde şarkılar söylediğini, Tolga Çevik'in de gösterileriyle müthiş akşamlara imza attığını anlattı. Askeriyede tüm bölüğün çarşı cezası aldığı bir konudan herkesi Tolga Çevik'in kurtardığını da anlatan Mehmet Çevik, o zamanlarda da bugün gibi enerjik ve samimi olduğunu belirtti.

Bursa'daki uzun ve hoş sohbetin sonunda kendisine güzel bir not da bırakan Tolga Çevik, asker arkadaşıyla ve askerlik yılları ile ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Çok acayip bir tecrübenin, çok acayip oyuncularıyız. İnsanın bütün hayatını sorguladığı bu tecrübede insanın ne olduğunu ve daha önemlisi ne olmadığını anladığı bu uzun serüven, sadece ve sadece anlaşan insanlar için kayıp zaman olmaktan çıkıyor. ve sen güzel amcaoğlu bu insanlardan birisin. Konuşmadan sadece bir bakışla anlaşmak her Er'in harcı değildir. Armonimin yüz akı, koğuşun sessiz sesi, askerliğimin güzel insanlarından birisin. Buradan sonrası, istediğinden de öte ve güzel olsun." - BURSA

Ünlü şovmen Tolga Çevik askerdeki koğuş arkadaşıyla Bursa'da buluştu

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Haber: Ünlü şovmen Tolga Çevik askerdeki koğuş arkadaşıyla Bursa'da buluştu - Haberler Magazin
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