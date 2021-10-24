Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olması herkesin ağzını açık bıraktı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yaptığı yardımlarla biliniyor. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresi ise yardımlarla ilgili sanılıyordu. Ancak oyuncunun gerçek soyadının "Acil" olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Özellikle sosyal medyada ve afet dönemlerinde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadıyla ilgili detay, duyanların ağzına açık bıraktı. Sosyal medyadaki bir kullanıcı tarafından dikkat çekilen olayda, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresine vurgu yapıldı.
HERKES YARDIMLARLA İLGİLİ SANIYORDU
Levent'in sosyal medya hesaplarındaki ibareyi herkes yardımlarla ilgili sanıyordu ancak gerçek öyle çıkmadı. Ünlü şarkıcının soyadının gerçektenAcil olduğu öğrenildi. Hayranları bu detay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
KIZININ VE KARDEŞİNİN SOYADI ORTAYA ÇIKARDI
Ünlü şarkıcının Acil soyadını taşıdığı ise internet üzerinden yapılan aramalarda da görüldü. Oyuncunun biyografi kısmında doğum adının Haluk Acil olduğu bilgisine yer verilirken, kızının adı ve soyadı Ela Acil, kardeşininki de Berkant Acil olarak verildi.