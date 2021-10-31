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Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim

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Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' komedi programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. İşte detaylar...

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan, heyecanla beklediği bebeğini kucağına sağlıkla aldı, sevincini takipçileriyle paylaştı. Çift, kızlarına Nova adını verdi.

Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Erturan, paylaşımına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'ANNE' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü.
Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim

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