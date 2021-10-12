'Tarkan değil Tarzan' diyen Megastar, yeni imajını tiye aldı - Haberler Magazin
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"Tarkan değil Tarzan" diyen Megastar, yeni imajını tiye aldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Pandeminin başından beri eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, çalışmadığı süreçte saçlarını uzattı. Uzun saçlı halini Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan'dan Tarkan'a dönerim merak etmeyin" dedi.

Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar çalışmayacağını söyleyen Tarkan, bu süreçte sakin bir hayat yaşarak yeni şarkılar yapmaya başladı. Şarkıcı, bu süreçte sosyal medya hesabı Instagram'dan da sık sık paylaşımlar yapıyor.

"YAKINDA TARZAN'DAN TARKAN'A DÖNERİM"

Evde olduğu süreçte saçlarını kestirmeyen Tarkan, yeni imajını da takipçileriyle paylaştı. 4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Ormanlar kralı Tarzan single'ım çok yakında sizlerle. Şaka bir yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan'dan Tarkan'a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla Çok özledim" notunu ekledi. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 298 binden fazla beğeni aldı.

'Tarkan değil Tarzan' diyen Megastar, yeni imajını tiye aldı

"VİRÜS KONTROL ALTINA ALINDIĞINDA KAVUŞURUZ İNCİ TANELERİM"

Uzun süredir sahneye çıkmayan Tarkan, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'E o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi… Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri. E kimseyi tehlikeye atmak istemem. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak) düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim" demişti.

'Tarkan değil Tarzan' diyen Megastar, yeni imajını tiye aldı

Tarkan değil Tarzan diyen Megastar, yeni imajını tiye aldı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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