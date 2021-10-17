Tanga mı desek, elbise mi! Hande kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti - Haberler Magazin
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Tanga mı desek, elbise mi! Hande kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Tanga mı desek, elbise mi! Hande kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti

Hande Yener, Belarus'un başkenti Minsk'te verdiği konserde kırmızı tarzıyla yine çok iddialıydı. Tanga görünümlü kemeriyle dikkat çeken Yener'in tarzı ise hayranlarını şaşırttı.

Hande Yener'in Belarus'ta giydiği yapımı bir ay süren, uzun zaman hafızalardan silinmeyecek Seyit Ares imzalı kırmızı deri kostümü, 2021 senesinin en iddialısı olarak işaret edildi.

"BANA KIRMIZI YAKIŞIYOR"

Tangaya benzer kemeriyle dikkat çeken elbiseyle hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, izleyicilerden "Sana kırmızı çok yakışmış" iltifatları aldı. Yener de iltifatlara "Bana kırmızı yakışıyor" diyerek yanıt verdi.

Tanga mı desek, elbise mi! Hande kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti

"DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM" DEMİŞTİ

Hande Yener, kendisinin ve meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından "Daha açığını giyeceğim" demişti. Yener sözünü her fırsatta tutuyor ve cesur seçimleriyle bizi şaşırtıyor.

Tanga mı desek, elbise mi! Hande kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti

Tanga mı desek, elbise mi! Hande kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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