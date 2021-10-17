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Sting'e yaptığı dansla ünlenen ünlü oryantalin son hali şaşkına çevirdi

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Sting'e yaptığı dansla ünlenen ünlü oryantalin son hali şaşkına çevirdi

Ünlü İngiliz müzisyen Sting'e yaptığı dansla adından söz ettiren Nuran Sultan'ın değişimi dikkat çekti. Ünlü oryantalin yaptığı estetik operasyonları beğeni topladı. İşte detaylar...

Yıllar önce dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Sting'e yaptığı dansla adından söz ettiren Nuran Sultan'ın değişimi dikkat çekti.

Ünlü oryantal, dudağına botoks ve göğsüne slikon taktırdığı görüldü.

Birçok dünyaca ünlü karşısında dans performansı sergileyen Sultan'ın değişimi hayranlarının da dikkatinden kaçmadı. Sultan'a takipçileri yeni haline övgüler yağdırdı.

Ünlü oryantal, sosyal medyada paylaştığı karelerle beğeni topluyor.

Sting'e yaptığı dansla ünlenen ünlü oryantalin son hali şaşkına çevirdi

Sting'e yaptığı dansla ünlenen ünlü oryantalin son hali şaşkına çevirdi

Sting'e yaptığı dansla ünlenen ünlü oryantalin son hali şaşkına çevirdi

Sting'e yaptığı dansla ünlenen ünlü oryantalin son hali şaşkına çevirdi

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Haber: Sting'e yaptığı dansla ünlenen ünlü oryantalin son hali şaşkına çevirdi - Haberler Magazin
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