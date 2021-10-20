Songül Karlı makyajsız ev hallerini paylaştı

Kanal D'de ekrana gelen her hafta bir ünlünün sunacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu olan Songül Karlı, kamera karşısına geçti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ VE MAKYAJLI EV HALİNİ PAYLAŞTI

Son Instagram paylaşımında ev halini paylaşan ünlü sanatçı, göğüs dekoltesiyle dikkat çekerken makyajsız haliyle de hayranlarından övgüler aldı.

KUAFÖRÜ YANINDAN AYRILMIYOR

Karlı'ya bu dönemde kuaförü Fatih Sertkaya'ya da yalnız bırakmıyor. Sanatçıyı, çekimlerden önce hazırlayan ünlü kuaför Sertkaya, Karlı'nın yanından ayrılmayarak destek oluyor. Karlı'nın dostu olan Sertkaya, sanatçının her projesinde yer alıyor.

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