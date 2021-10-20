Songül Karlı makyajsız ev hallerini paylaştı
Kanal D'de ekrana gelen 'Gelinim Mutfakta' programının sunucusu Songül Karlı, projenin duyurusunu yapmak için sosyal medyada paylaştığı karede makyajsız ve göğüs dekolteli hali dikkat çekti. İşte detaylar...
Kanal D'de ekrana gelen her hafta bir ünlünün sunacağı Gelinim Mutfakta programının bu haftaki sunucusu olan Songül Karlı, kamera karşısına geçti.
GÖĞÜS DEKOLTELİ VE MAKYAJLI EV HALİNİ PAYLAŞTI
Son Instagram paylaşımında ev halini paylaşan ünlü sanatçı, göğüs dekoltesiyle dikkat çekerken makyajsız haliyle de hayranlarından övgüler aldı.
KUAFÖRÜ YANINDAN AYRILMIYOR
Karlı'ya bu dönemde kuaförü Fatih Sertkaya'ya da yalnız bırakmıyor. Sanatçıyı, çekimlerden önce hazırlayan ünlü kuaför Sertkaya, Karlı'nın yanından ayrılmayarak destek oluyor. Karlı'nın dostu olan Sertkaya, sanatçının her projesinde yer alıyor.
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