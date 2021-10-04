Sonbahar'a iddialı bir merhaba! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sonbahar'a iddialı bir merhaba!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Sonbahar'a iddialı bir merhaba!

Başarılı sanatçı Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısı 'Ağrılarım Var' ile tüm müzik platformlarında yerini alarak sonbahara iddialı bir giriş yaptı. Ağrılarım Var', tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

Geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu 'Aşk Adam Seçer Mi'nin ardından çok ara vermeden müzikseverlerle buluşan başarılı sanatçı Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısı 'Ağrılarım Var' ile tüm müzik platformlarında yerini alarak sonbahara iddialı bir giriş yaptı. Sözü ve müziği Gülşah Tanrıöver'e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının vokallerinde ise Gülşah Tanrıöver'e, Mustafa Ceceli'nin eşsiz sesi eşlik ediyor.

CCL stüdyolarında kaydedilen ve uzun süredir titizlikle çalışılan şarkının klibi ise Nevşehir'in doğaüstü güzelliğiyle meşhur, büyülü bölgesi Göreme'de Divan Cave Otel ve Uçhisar'da Curcuna Gece Klübü'nde çekildi. Yönetmenliğini A.Ulvar Tanrıöver'in üstlendiği klip, kalabalık bir ekip eşliğinde BİR günde tamamlanırken başarılı sanatçının yenilikçi imajı da dikkat çekti. Sanatçı Gülşah Tanrıöver, uzun süredir her projesinde Mustafa Ceceli'nin de desteğini alarak müzik sektöründe emin ve kalıcı adımlarla yürümeye ve üretmeye devam ediyor.

Yeni şarkısıyla sevenlerinin duygularına tercüman olacak olan Gülşah Tanrıöver; her insanın yaşadığı sıkıntılardan dolayı ağrılarının ve sancılarının olduğunu dile getirerek tüm dinleyicilerine iyi gelmesini diledi. Aşkın en ağrılı ve en sancılı hallerini anlatan şarkının sözlerine eşlik eden iddialı altyapısı Gülşah Tanrıöver'in güçlü sesiyle birleşince tam bir müzik ziyafetine dönüştü. Gülşah Tanrıöver'in yeni şarkısı 'Ağrılarım Var', tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

Sonbahar'a iddialı bir merhaba!

Sonbahar'a iddialı bir merhaba!

Sonbahar'a iddialı bir merhaba!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Salih Uçan Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sonbahar'a iddialı bir merhaba! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:51:56. #1.17#