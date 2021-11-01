Sette kriz çıkardığı konuşulan Esra Bilgiç, isyan etti: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü olan oyuncu Esra Bilgiç'in çekimlerde istediği marka vitamin takviyesi alınmadığı için kriz çıkardığı ileri sürüldü. Bütün çalışanları saatlerce soğukta beklettiği söylenen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hakkında iddialara "Bu yapılan haksızlık. Çıkan haberlere itibar etmeyin" diyerek isyan etti.
Ramo dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç'in 5 gün süren reklam çekiminde kaprisleriyle ekibe zor anlar yaşattığı ileri sürüldü. Hakkındaki iddialarla kısa sürede gündem olan oyuncu, sessizliğini bozdu.
İSTEDİĞİ VİTAMİNLER GELMEYİNCE SETE ÇIKMADI
Takvim'de yer alan habere göre, kısa sürede dünya çapında ünlenen oyuncu, Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü oldu. Çekimleri 5 gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen reklamlarda güzel oyuncunun kaprisleriyle herkesi bunalttığı ileri sürüldü. Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardığı "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çektiği de iddia edildi.
"ÇAMUR AT İZİN KALSIN"
Set çalışanlarını saatlerce soğukta beklettiği konuşulan Esra Bilgiç'ten hakkındaki iddialara cevap gecikmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu "Çamur at izi kalsın. Çok ayıp. Bu yapılan haksızlık. Rica ederim çıkan haberler e itibar etmeyin" dedi.