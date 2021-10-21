Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı - Haberler Magazin
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Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Güçlü kadın temalı defilede baş manken olan Tuğba Altıntop, podyumda dengesini kaybedince yere kapaklandı. Acı içinde yerinden kalkmaya çalışan Altıntop, elbisesinin kısalığından dolayı da frikik verdi.

Ünlü modacı Deniz Albayrak, önceki akşam bir otelde defile düzenledi. 'Güçlü Kadın' temalı defilenin baş mankeni de 1996 Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop oldu. Zümrüt yeşili bir elbise ile podyuma çıkan Altıntop, talihsiz bir kaza yaşadı.

ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

44 yaşındaki Tuğba Altıntop, ilk kıyafetini tanıtmak için çıktığı podyumda dengesini kaybedip yere kapaklandı. Acı içinde yerde kalan ünlü isim, profesyonelliğini bozmadan acı içinde ayakkabılarını çıkartarak yerinden kalktı ve yürüyemeye devam etti. Üzerindeki mini elbiseden ve çektiği acıdan dolayı zorlanan Altıntop, yerinden kalkarken frikik de verdi.

Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM, ALLAH KORUDU"

Defilenin finalini bir gelinlikle yapan Tuğba Altıntop, organizasyon bittikten sonra yaptığı açıklamada "Küçük değil, büyük bir kaza atlattım aslında... Ayağım takıldı, dengemi kaybettim. Bileğim burkulabilir, hatta kırılabilirdi. Allah korudu" dedi.

Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı

Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı

Podyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)
Halil Kara:düşene bir tekmede magazin vuruyor. Firikik verdi ne ya
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Doğrucu Davud:Evet güçlü kadınmış. Yahu güçlü kadın orasını burasını açan kadınmış gibi imaj sergiliyorsunuz algı oluşturuyorsunuz. Bu toplum peçeyle zorlama baş örtüsüyle bu konudaki mahalle baskılarıyla uğraşırken topluma yardımcı olan. Diğer kanattan böyle görüntüler algılar sergilemeyin. İngiltere'ye sokaklara caddelere bir bakın kadınlar üsturuplu kıyafetleriyle gücünü nasıl sergiliyor bir görün.
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